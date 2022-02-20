2022/02/20 | 14:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نجح الإسباني فيران توريس، مهاجم برشلونة، في كسب ثقة الجميع داخل النادي الكتالوني، بعد أسابيع قليلة من اللعب مع البارسا.وكان توريس انتقل من مانشستر سيتي إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي المنصرم مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بموقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توريس ورقة استثمار رابحة داخل برشلونة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توريس ورقة استثمار رابحة داخل برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).