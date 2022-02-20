الصحة تكشف تفاصيل خطتها الطارئة لزيارة الإمام الكاظم

2022/02/20 | 14:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، إعداد خطة طارئة خاصة بزيارة الإمام موسى الكاظم.

وقال مدير مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة فاضل عكلة الربيعي، عبر بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "أعدت خطة طبية طارئة من خلال التنسيق مع قيادة عمليات بغداد وغرف العمليات في وزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات ولتقديم الإسناد والحماية في حالة الحاجة لها وتسهيل حركة سيارات الإسعاف لنقل الحالات المرضية الطارئة أو أية مساعدات أخرى، فضلًا عن التنسيق مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لغرض توحيد الجهود وتقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين وإدارة الأحداث والأزمات في حال حدوثها".

وأشار الربيعي إلى أنّ "قسم الإسعاف الفوري سيقوم باستنفار جميع سيارات الإسعاف والمسعفين، إذ سيتم نشر سيارات الإسعاف قبل أيام الزيارة"، مبينًا أنّ "نحو 27 سيارة إسعاف ستقوم بالمرابطة داخل الطوق الأمني لمدينة الكاظمية المقدسة فيما سترابط 27 أخرى خارج الطوق الأمني للمدينة بينما ستنتشر 57 سيارة إسعاف على طريق الزوار في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، إضافة إلى توفير الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية الأخرى وزيادة السعة السريرية لردهات الطوارئ بالإضافة إلى إيقاف إدخال الحالات المرضية الباردة وإخراج الحالات المستقرة".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد ابتداءً من اليوم.

وقال بيان للعمليات، إنه "تقرر منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى مدينة بغداد ابتداءً من اليوم الأحد ولإشعار آخر".

وكذلك، وضعت قيادة عمليات بغداد خطة أمنية لحماية الزائرين خلال إحياء ذكرى مقتل موسى الكاظم في 25 من شهر رجب الموافق 26 من شهر شباط/فبراير الحالي.

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