2022/02/20 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي يحذر من المساس بقوت الشعب ويدعو لمحاسبة المتلاعبين بأسعار الطحين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:52

واع/

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