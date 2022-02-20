مواصفات حديثة ووسائل أمان.. العراق يبدأ إنتاج سيارات ’بايك’ الصينية

2022/02/20 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات، الاحد، إنتاج سيارات "بايك" الصينية بمواصفات حديثة.

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وقالَ مُدير مصنع السيارات والمُعدات التخصُصية ناهض رشيد الصالحي في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (20 شباط 2022): إن "سيارات بايك الجديدة تحمل مُواصفات حديثة ومُجهزة بكافة شروط السلامة والأمان وخاضعة لعمليات الفحص والسيطرة النوعية وتشهد طلباً ورغبة في السوق العراقي وإقبالاً من المُواطنين"، مبيناً أنَ "كوادر الشركة من المُهندسين والفنيين أنجزت وبجهود ذاتية تجميع وإنتاج الدُفعة الأولى والبالغة 120 سيارة منها 80 سيارة جاهزة و40 أخرى في طور الفحص".

وأضاف أن "العمل مُستمر لتجميع وإنتاج الدُفعة الثانية والبالغة 120 سيارة، وستكون الدُفعات الأخرى بالإعتماد على إمكانيات كوادر الشركة من ذوي الخبرة والمُدربين على تجميع مُختلف أنواع السيارات"، مُوضحاً أنَ "خط تجميع وإنتاج السيارات يتكون من 30 محطة تجميعية و6 محطات فحص رئيسية من قِبل فاحصين مُختصين ومُدربين على هذا العمل".

وأكد الصالحي أنَ "سيارات بايك الجديدة تعمل بمُحرك ذات كفاءة عالية وإن مُواصفات المُحرك وصندوق السُرعة (الكير) تُشابه مُواصفات مُحرك سيارات ميتسوبيشي اليابانية"، لافتا الى "طرح السيارات للبيع بسعر مُناسب نقداً من خِلال فروع الشركة التسويقية وفروع الشركة المُستثمرة وبالتقسيط عِبرَ مصرفي الرافدين والرشيد مع منح ضمان لمُدة عام لصيانة السيارة وتصليحها لخلل فني أو تصنيعي عِبرَ ورش الصيانة التابعة للشركة في مُحافظات بغداد وكربلاء المُقدسة والنجف الأشرف والبصرة".

وأشار إلى "إستمرار الشركة بإنتاج سيارات بيجو وسايبا بمُواصفات حديثة وبواقع 20 سيارة بيجو و18 سيارة سايبا يومياً ومطروحة للبيع بأسعار مُناسبة نقداً وبالتقسيط مع منح ضمان لمُدة عام".

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