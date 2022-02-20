تحديد موعد جلسة المحكمة الاتحادية بشأن الطعن بفتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/02/20 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر قضائي مطلع، اليوم الاحد، عن موعد جلسة المحكمة الاتحادية بشأن الطعن بفتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “المحكمة الاتحادية العليا ستعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، لغرض حسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي”.يشار الى ان المدة […]

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