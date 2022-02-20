2022/02/20 | 14:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. شريحة “الصم والبكم” يتظاهرون احتجاجا على قطع رواتبهم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. شريحة “الصم والبكم” يتظاهرون احتجاجا على قطع رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).