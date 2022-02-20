تغريدة استدعاء .. ورسالة رفض

2022/02/20 | 14:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم الغراوي ..قراءة في بعض فقرات رد السيد وزير المالية علي عبد الامير علاوي على تغريدة السيد الصدر لاستضافته في البرلمان._استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف.* […]

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