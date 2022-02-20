هيئة النقل في لندن تواجه الإفلاس

2022/02/20 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متحدث باسم هيئة النقل في لندن إن الهيئة ربما تعلن عن إفلاسها، في غضون أيام، إذا فشلت الحكومة في تقديم دعم مالي لها.

وأضافت صحيفة “جارديان” ،اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية عززت الدعم لهيئة النقل في لندن، بسلسلة من اتفاقيات التمويل قصيرة الأجل، لكن انقضى آخر اتفاق أمس الأول الجمعة.

وفشلت أمس السبت المفاوضات لتمديد الاتفاق، التي شارك فيها عمدة لندن، صادق خان، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم .

وأضاف المتحدث أن الهيئة لن تتمكن من تنفيذ متطلباتها القانونية للإعلان إنه يمكنها موازنة ميزانيتها، بدون إشارة واضحة عن دعم الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمات هيئة النقل في لندن،مازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

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