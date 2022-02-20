الصدر يعزي بوفاة الكاتب حسين شرف الدين

2022/02/20 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، تعازيه بوفاة الكاتب حسين شرف الدين.وقال الصدر في تغريدة وتابعتها وكالة ايرث نيوز، “أتقدم بوافر العزاء الى العائلتين ذاتي العز والشموخ (آل الصدر الكرام) في لبنان الصمود و(آل شرف الدين الكرام وعظم الله أجورنا وأجورهم بوفاة الأديب والكاتب الجليل السيد حسين شرف الدين حفيد […]

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