2022/02/20 | 15:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآن هل تمنيت أن يكون لديك شخص ما ليحمل حقائب التسوق الخاصة بك؟، قابلوا "غيتا"، أول روبوت جديد من نوعه تم تصميمه ليتبعك ويتجول حولك، وهو مصمم لمساعدة كبار السن من خلال حمل مواد البقالة التي يصل وزنها إلى 40 رطلاً وحتى أنه يعمل مقعدا إذا لزم الأمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحمل أغراضك ويتحول الى مقعد متحرك.. هذا الروبوت قد يصبح رفيقك في السوق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحمل أغراضك ويتحول الى مقعد متحرك.. هذا الروبوت قد يصبح رفيقك في السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).