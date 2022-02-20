2022/02/20 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 170699 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و745 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 147296 شخصا.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (16599)، تليها منطقة كراسنويارسك (6703)، ثم العاصمة موسكو (6388).ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة تفشي […]

ظهرت المقالة روسيا تسجل أكثر من 170 ألف إصابة بفيروس كورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل أكثر من 170 ألف إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل أكثر من 170 ألف إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).