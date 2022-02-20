صندوق الاسكان يحذر المواطنين من المكاتب الوهمية

2022/02/20 | 15:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم على قروض الاسكان يكون من خلال فروع الصندوق حصرا.

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