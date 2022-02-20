2022/02/20 | 15:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..توقع النائب عن دولة القانون فراس تركي، الاحد، موازنة عام 2022 ستكون انفجارية لعدة أسباب.وقال تركي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “موازنة عام 2022 ستكون انفجارية بالنسبة للسنوات السابقة لعدة أسباب أهما زيادة انتاج النفط، وزيادة الطلب، والاهم من ذلك اسعار النفط ستكون بين 60 _70 دولار وهي ارقام لم تشهدها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: موازنة عام 2022 انفجارية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: موازنة عام 2022 انفجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).