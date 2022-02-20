2022/02/20 | 15:07 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
توقع النائب عن دولة القانون فراس تركي، الاحد، موازنة عام 2022 ستكون انفجارية لعدة أسباب.
وقال تركي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “موازنة عام 2022 ستكون انفجارية بالنسبة للسنوات السابقة لعدة أسباب أهما زيادة انتاج النفط، وزيادة الطلب، والاهم من ذلك اسعار النفط ستكون بين 60 _70 دولار وهي ارقام لم تشهدها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: موازنة عام 2022 انفجارية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
توقع النائب عن دولة القانون فراس تركي، الاحد، موازنة عام 2022 ستكون انفجارية لعدة أسباب.
وقال تركي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “موازنة عام 2022 ستكون انفجارية بالنسبة للسنوات السابقة لعدة أسباب أهما زيادة انتاج النفط، وزيادة الطلب، والاهم من ذلك اسعار النفط ستكون بين 60 _70 دولار وهي ارقام لم تشهدها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: موازنة عام 2022 انفجارية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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