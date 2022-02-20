إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا

2022/02/20 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن القصر الملكي في بريطانيا، اليوم الأحد، إصابة الملكة إليزابيث بكوفيد-19.وذكر القصر في بيان، أن “الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة، ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع”.وقبل أيام، اعترفت ملكة بريطانيا، أن صحتها لم تعد على ما يرام عند استقبالها، للميجور جنرال Eldon Millar ضابط […]

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