الكشف عن نية لاضافة  1000 ميكا واط للمناطق الجنوبية

2022/02/20 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، اليوم الاحد، عن نية الشركة العمل على إضافة 1000 ميكا واط للمنظومة من محطات الرميلة من خلال الدورات المركبة لتلك المحطات.

وقال مدير عام الشركة زياد علي فاضل ( لبغداد اليوم ) ان "صيف العام الحالي سيشهد تطورا ملموسا في التجهيز بالمنطقة الجنوبية سيما في البصرة"، مضيفا: "إلى إضافة خطوط ربط جديدة سعة 400 KV والتي بدء العمل بها منذ عام 2019".

واضاف انها "ستكون جاهزة قبل حلول الصيف ما سيسهم في تحسين نقل الطاقة وارتفاع مستوى الفولتية في المحطات عما كانت في الموسم الماضي".

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