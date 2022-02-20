خبير يتحدث عن مشكلة اقتصادية كبيرة تواجه البرلمان الجديد - عاجل

2022/02/20 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، اليوم الأحد، عن مشكلة كبيرة تواجه البرلمان الجديد عند العمل على اقرار موازنة العام الحالي.

وقال السعدي في تصريح لـ (بغداد اليوم) إنه "بسبب قلة الخبرة الاقتصادية والسياسية لدى كثير من النواب وكذلك الوضع الاقتصادي المعقد في البلاد فإن هنالك مشكلة كبيرة ستواجه البرلمان بإخراج موازنة العام الحالي بشكل مقبول وعدم الوقوع بأخطاء كارثية تهدد الأمن الاقتصادي في البلاد".

وأضاف ان "الاقتصاديين في القطاع الخاص على وجه التحديد قدموا عدة نصائح ومقترحات للحكومة عند مناقشات موازنة العام الماضي والإصلاحات التي تضمنتها الورقة البيضاء حيث تم العمل ببعض هذه الحزم الإصلاحية".

ودعا السعدي جميع السياسيين والبرلمانيين إلى "الاستفادة من الخبرات الاقتصادية الموجودة في الاتحادات والمنظمات المهنية والعمل على دعم القطاع الخاص لتحسين واقع الاقتصاد العراقي".

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