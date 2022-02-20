دراسة: أدمغة رواد الفضاء تتغير على المدى الطويل

2022/02/20 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن أدمغة رواد الفضاء الذين أمضوا قرابة 6 أشهر في الفضاء تغيرت لأشهر ‏بعد عودتهم إلى الأرض.‏ وقام الباحثون في دراستهم بإجراء تصوير رنين مغناطيسي، باستخدام تقنية ألياف الجرافيت، على 12 رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية و”روسكوسموس” الروسية، الذين أمضوا في المتوسط 172 يوما في الفضاء.وتم […]

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