تناول هذه الفيتامينات لا يقلل من خطر الوفاة بـ”كورونا”

2022/02/20 | 15:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة توليدو الأمريكية، عن أن تناول الزنك أو فيتامين سي أو فيتامين د لا يقلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا، بحسب ما نشر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.ونظر التحليل في 26 دراسة من جميع أنحاء العالم شملت أكثر من 5600 مريض مصاب بفيروس كورونا ووجدوا أن المرضى الذين […]

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