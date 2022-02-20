إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا والعوارض

2022/02/20 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القصر الملكي البريطاني عن إصابة الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردته رويترز.

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