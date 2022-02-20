ضبط حاويتين مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ام قصر الاوسط

2022/02/20 | 15:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن ضبط حاويتين مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد في منفذ ام قصر الاوسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مركز كمرك ام قصر الاوسط تمكن من ضبط حاويتين محملة ( مواد الكترونية ومنظومة كاميرات مراقبة متكاملة) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية".

واضافت ان "عملية الضبط تمت من خلال استمرار تبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني وبالتعاون واسناد مديرية منفذ ام قصر الاوسط وشرطة الجمارك"، مشيرا الى انه "تمت احالة المخالفات الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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