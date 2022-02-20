انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار.. الشراء من الاسواق ارخص ثمنًا من البنك!

2022/02/20 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت مبيعات البنك المركزي النقدية للمصارف وشركات التوسط في مزاد اليوم الاحد، فيما يبدو ان هذا الانخفاض جاء بسبب اللجوء لشراء الدولار من الاسواق بدلا من البنك المركزي بفعل انخفاضه لاقل من السعر الذي يبيع به البنك.

وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، استقرارا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 206 ملايين و892 الفا و963 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وانخفضت المبيعات النقدية مقارنة بالحوالات الخارجية لتصل 33 مليونا و 790 ألف دولار، في حين بلغت الحوالات الخارجية 173 مليونا و 102 الفاً و963 دولارا.

ويبدو ان المبيعات النقدية انخفضت لانخفاض اسعار الدولار في الاسواق المحلية حيث بلغ سعر صرف الدولار في الاسواق اقل من السعر الذي يبيعه البنك المركزي، ما جعل طالبي الدولار يشترونه من السوق بدلا من البنك المركزي لانه ارخص ثمنًا.

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