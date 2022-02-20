2022/02/20 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

القت مفارز مكافحة إجرام العاصمة بغداد، الأحد، القبض على عصابة، بعد سرقتها 40 مليون دينار من داخل عجلة جنوب العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مكتب مكافحة إجرام الدورة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 شباط 2022)، انه "بعد أن استخبرنا عن وجود حادث سرقة ٤٠ مليون دينار عراقي من داخل عجلة ضمن منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات باستخدام الطرق الفنية الحديثة، أثمرت بالوصول إلى المتهمين والقبض عليهم خلال فترة زمنية قصيرة".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط العجلة المستخدمة في الجريمة وجزء من المبلغ المسروق، وبعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة اعترفوا صراحةً عن قيامهم بسرقة المبلغ، ودونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رصد ومتابعة.. إجرام بغداد ’تصطاد’ عصابة سرقت عشرات الملايين من داخل سيارة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رصد ومتابعة.. إجرام بغداد ’تصطاد’ عصابة سرقت عشرات الملايين من داخل سيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).