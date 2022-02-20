الغارديان: الالاف من قدامى المحاربين البريطانيين في العراق يعانون من إصابات دماغية

2022/02/20 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الاحد، ان الالاف من الجنود البريطانيين الذي شاركوا في غزو العراق وافغانستان يعانون من اصابات في الدماغ ولم يتلقوا اي علاج فيما تقول وزارة الدفاع البريطانية ان ما يمرون به اولئك الجنود هو مجرد حالات نفسية .بحسب الوزارة .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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