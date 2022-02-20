إصابة ملكة بريطانية بكورونا

2022/02/20 | 15:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن قصر باكنغهام، اليوم الأحد، أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بفيروس كورونا.وأشار القصر الملكي، إلى أن الملكة إليزابيث الثانية تعاني من أعراض بسيطة، ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

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