بالوثيقة.. أمر وزاري بإستبدال مدير صحة ذي قار سعدي الماجد وتكليف جعفر ناصر بادارة صحة المحافظة لثلاثة أشهر

2022/02/20 | 15:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الصحة، أمراً بإستبدال مدير صحة ذي قار سعدي الماجد، وتكليف جعفر ناصر بادارة صحة المحافظة لثلاثة أشهر.

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أمر وزاري بإستبدال مدير صحة ذي قار سعدي الماجد وتكليف جعفر ناصر بادارة صحة المحافظة لثلاثة أشهر أولاً على النور نيوز.

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