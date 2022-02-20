2022/02/20 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القصر الملكي في بريطانيا عن إصابة الملكة إليزابيث بكوفيد-19.

وقال إن الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة، ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصر باكنغهام يعلن إصابة الملكة اليزابيث بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصر باكنغهام يعلن إصابة الملكة اليزابيث بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).