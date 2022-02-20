شاهد.. علماء في نيوزيلندا يكتشفون مخلوق كيميرا

2022/02/20 | 15:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء في نيوزيلندا "سمكة قرش شبح" حديثة الفقس على عمق حوالي 1200 متر في تشاتام رايز، قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية.قال العلماء إن هذا الاكتشاف يمكن أن يعمق معرفتهم بالمخلوق "الغامض".يُعرف القرش الشبح، وهو حيوان المياه العميقة، علميًا باسم "الكيميرا"، وتشمل الأسماء الأخرى: سمكة الجرذ وسمكة سبوك وسمكة الأرنب

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