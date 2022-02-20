نوروز يحرج نفط الوسط ويتغلب عليه في ممتاز الكرة

2022/02/20 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجح فريق نوروز في التغلب على ضيفه نفط الوسط بهدف دون رد.وتواجه الفريقان على ملعب السليمانية ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب بنيامين اكور في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.وبهذه الخسارة توقف رصيد نفط الوسط عند النقطة 39 في المركز الرابع، بينما […]

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