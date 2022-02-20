الزاملي يحذر من المساس بقوت الشعب ويدعو الى محاسبة المتلاعبين بأسعار الطحين

2022/02/20 | 15:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، من المساس بقوت الشعب، داعياً إلى محاسبة المتلاعبين بأسعار الطحين.وقال الزاملي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نحذر من المساس بقوت الشعب من خلال رفع أسعار المواد الغذائية والاساسية وأهمها الطحين وتأثيرهُ الكبير على الشرائح الفقيرة”، داعيًا وزارة التجارة …

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