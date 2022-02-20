احباط تهريب 6 حاويات مخالفة للقانون في البصرة

2022/02/20 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعلنت هيئة الكمارك، اليوم الاحد، عن تمكنها من احباط تهريب 6 حاويات مخالفة للقانون في ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بجهود استثنائية من قبل كادر مركز كمرك ام قصر الشمالي تم احباط محاولة تهريب (6) حاويات محملة (معسل اركيلة) مخالفة لقانون الكمارك المرقم 23 لسنة 1984".واضافت ان "العملية تمت الضبط بناءً على المعلومات الواردة من خلال المصادر الخاصة بالكمارك و بالتعاون و اسناد جهاز المخابرات الوطني و مديرية منفذ ام قصر الشمالي و شرطة الكمارك".واشارت الى انه "تم احالة جميع المخالفات الى القضاء لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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