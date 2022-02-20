تعادل الزوراء ونادي القاسم سلبيا بدون أهداف

2022/02/20 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنازل نادي الزوراء اليوم عن مركز الوصافة بدوري الكرة الممتاز للطلبة وذلك بعد تعادل النوارس السلبي مع نادي القاسم في المباراة التي جرت على ملعب الكفل في محافظة بابل لحساب الجولة الثانية والعشرين من دوري الكرة الممتاز.وبهذا التعادل وصل الزوراء النقطة 43 متساويا مع الطلبة والذي تفوق عليه بفارق الاهداف، فيما وصل نادي القاسم النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

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