2022/02/20 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vDLoTjwUb8s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قالها على الهواء! .. شكوى طارئة لـ مقتدى الصدر!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قالها على الهواء! .. شكوى طارئة لـ مقتدى الصدر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).