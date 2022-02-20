2022/02/20 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الاحد، قراراً بمنع دخول الهاتف إلى مبنى ديوان المحافظة.وبحسب وثيقة صادرة عن الجبوري، وردت لوكالة ايرث نيوز، فإنه قرر منع ادخال اجهزة الموبايل المزود بكاميرا إلى مبنى ديوان المحافظة، وكافة الدوائر باستثناء السادة المستثمرين والمعاوين ومدراء الاقسام.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



منع حكومي لدخول الهواتف إلى ديوان محافظة نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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