تعادل بطعم الخسارة للزوراء أمام القاسم

2022/02/20 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطف القاسم نقطة ثمينة من ضيفه الزوراء ،اليوم الأحد، بعدما فرض عليه التعادل السلبي دون اهداف ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكفل، ضمن الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز.

وبهذا التعادل رفع القاسم رصيده الى 25 نقطة في المركز الـ 12 ، بينما اصبح رصيد الزوراء 43 نقطة محتلا الترتيب الثالث.

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