2022/02/20 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن خطة للاسناد الطبي الطارئ الخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/20 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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