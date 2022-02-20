نسبة الاصابة بكورونا مستمرة بالانخفاض.. لم يتبق سوى 5% لخروج العراق من الموجة الرابعة بسلام

2022/02/20 | 16:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال التراجع بنسبة الاصابة بفيروس كورونا في العراق مستمر، وذلك بعد قرابة شهر ونصف على دخول العراق للموجة الرابعة.واظهر الموقف الوبائي المعلن اليوم الاحد تسجيل 1159 اصابة بالفيروس باجراء 12964 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك فأن نسبة الاصابة تبلغ 8% فقط، في حين كانت يوم امس 9%.وخلال الايام الثلاثة […]

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