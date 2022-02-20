أمريكا تحاول مواجهة الارتفاع المحتمل في تكلفة الطاقة بسبب أزمة أوكرانيا

2022/02/20 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

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قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ،اليوم الأحد، إن من المحتمل أن يكون هناك تأثير قوي على أسعار الطاقة التي يتحملها المستهلكون الأمريكيون بسبب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا وأضافت أن الحكومة الأمريكية تعمل على تخفيف حدة هذا التأثير.

وكررت هاريس، أثناء تصريحات أدلت بها في ميونيخ حيث تحضر قمة أمنية، تأكيدا سابقا من الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ بالفعل قرار مهاجمة أوكرانيا، بحسب “رويترز” .

وكانت روسيا قد نفت مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا.

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