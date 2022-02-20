كانت تحلم بالوصول الى الجامعة قبل ان تنهي حياتها وتفجع اسرتها بديالى

2022/02/20 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، تفاصيل انتحار طالبة في ظروف غامضة شمال ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "طالبة في السادس الاعدادي انتحرت في منزلها داخل قرية زراعية ضمن حدود قضاء الخالص(20كم شمال بعقوبة) في ظروف غامضة ما خلق فاجعة لاسرتها التي تؤكد بانها لم تكن تعاني من اي مشاكل".

واضاف المصدر،ان "الطالبة وعمرها 18 سنة اقدمت على الانتحار من خلال شنق نفسها في غرفتها في حادثة هي الاولى من نوعها في قريتها"، لافتا الى "انها كانت تحلم بالوصول الى الجامعة خلال العام الجاري مؤكدا بان فريق متخصص بدء التحقيق للوقوف على ملابسات حالة الانتحار".

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