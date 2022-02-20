2022/02/20 | 16:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب علي الجمالي، اليوم الاحد، ان اقليم كردستان رهن نفط العراق الى تركيا بسعر 10 دولارات للبرميل.وقال الجمالي في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، إن “الاقليم رهن النفط العراقي الى تركيا بسعر 10 دولارات للبرميل، ويطالب بحصته من نفط الجنوب”.واضاف الجمالي ان “الاقليم يرشح الفاسدين وينادي بالاصلاح، وقام بتسليم اراضي الاقليم الى […]

ظهرت المقالة الجمالي: الاقليم رهن نفط العراق الى تركيا بسعر 10 دولارات للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمالي: الاقليم رهن نفط العراق الى تركيا بسعر 10 دولارات للبرميل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمالي: الاقليم رهن نفط العراق الى تركيا بسعر 10 دولارات للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).