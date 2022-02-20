تجمع موصلي يحذر من الالتفاف على قرار الاتحادية

2022/02/20 | 16:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..حذر عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، الأحد، من وجود محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط كردستان.وقال الجبوري لوكالة / المعلومة /، إن “هناك جهات سياسية لديها مصالح في إقليم كردستان، وأيضا تحاول إرضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني على حساب المصلحة العامة للبلد”.وأضاف أن “أول […]

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