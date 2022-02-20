ببيان مقتضب.. مصر تعلق على بدء إثيوبيا تشغيل سد النهضة

2022/02/20 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت مصر، الأحد، بدء تشغيل سد النهضة، خرقا للالتزامات والاتفاقات بين البلدين، وذلك بعد ساعات من زيارة كبار المسؤولين الإثيوبيين وإطلاق رئيس الوزراء مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، قيل إنها بمثابة إطلاق عملية إنتاج الكهرباء من المشروع.

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