2022/02/20 | 16:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، إلقاء القبض على مطلوبين وضبط اسلحة غيرة مرخصة ضمن مناطق شمال المحافظة.وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة ايرث نيوز، “باشرت القطعات الأمنية فجر اليوم بعمليات تفتيش واسعة شملت مناطق الكراكشة والزريجي وكذلك ناحية الهارثة وكانت النتائج إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مذكرات قضائية ومصادرة أسلحة […]

ظهرت المقالة بعمليات تفتيش واسعة..



القبض على مطلوبين وضبط اسلحة شمال البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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