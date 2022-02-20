مذكرة تفاهم بمجالي الأمن العام والداخلي بين وزارتي الداخلية العراقية والإيرانية

2022/02/20 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أبرم العراق، الأحد، مذكرة تفاهم بين وزارة داخليته ووزارة الداخلية الإيرانية في مجالي الأمن العام والداخلي.

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جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لمجلس وكلاء الأمن الوطني، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقى "ناس"، نسخة منه (20 شباط 2022)، "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأكد المجلس بحسب البيان "دعم قيادة عمليات بغداد، استعداداً للزيارة المليونية بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)، وثمّن المجلس التعاون الكبير لأهالي الكاظمية والأعظمية مع القوات الأمنية".

وشهدت الجلسة أيضا، "الموافقة على إبرام (مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن العام والداخلي بين وزارتي الداخلية العراقية والإيرانية)، وكذلك ( المحضر المشترك بين جامعة الدفاع للدراسات العليا العراقية وجامعة الدفاع والدراسات الإستراتيجية الإيرانية)".

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