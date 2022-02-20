في تحويل الهزيمة إلى مصدر الهام - التيتي الحبيب

2022/02/20 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداثفي تحويل الهزيمة إلى مصدر الهامإذا لم تفقد حياتك في معركة وإذا تعرضت إلى هزيمة فواجبك إذا كنت ترغب في مواصلة المعركة هو الا تجعل الهزيمة تكسرك وعليك بتحويلها إلى مصدر الهام وهذا تصرف علمي وجدلي .



في هذا الصدد نقتبس من مذكرات الجنرال غوستاف كلوزيري* احد قادة انتفاضة كمونة باريس خقطعا يحمل خلاصة ودرس كما رآه هذا القائد الفذ.مقدمة (مقتطفات):“استخرج هذه الصفحات من ......





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