2022/02/20 | 16:30 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن جائحة “كوفيد-19” لم تنته بعد، وقال إن هناك احتمالية لوجود متغيرات جديدة. وقال غيبريسوس للحاضرين في كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، يوم الجمعة الماضي، إن التطعيمات وحقيقة أن متحور “أوميكرون” أصبح المتحور الأقل خطورة “يقودان إلى رواية خطيرة مفادها أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : على العالم توقع ظهور “متغيرات أكثر خطورة” من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن جائحة “كوفيد-19” لم تنته بعد، وقال إن هناك احتمالية لوجود متغيرات جديدة. وقال غيبريسوس للحاضرين في كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، يوم الجمعة الماضي، إن التطعيمات وحقيقة أن متحور “أوميكرون” أصبح المتحور الأقل خطورة “يقودان إلى رواية خطيرة مفادها أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : على العالم توقع ظهور “متغيرات أكثر خطورة” من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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