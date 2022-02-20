الصحة العالمية : على العالم توقع ظهور “متغيرات أكثر خطورة”‏ من كورونا

2022/02/20 | 16:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن جائحة “كوفيد-19” لم ‏تنته بعد، وقال إن هناك احتمالية لوجود متغيرات جديدة.‏ وقال غيبريسوس للحاضرين في كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، يوم الجمعة الماضي، إن التطعيمات وحقيقة أن متحور “أوميكرون” أصبح المتحور الأقل خطورة “يقودان إلى رواية خطيرة مفادها أن […]

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