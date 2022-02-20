لليوم الثاني.. انخفاض بوفيات وإصابات كورونا في العراق

2022/02/20 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاحد، انخفاضاً بإصابات ووفيات فيروس كورونا لليوم الثاني.

وقالت الوزارة في بيان ، إن “مختبراتها سجلت 1159 إصابة جديدة، و3940 حالة شفاء و7 حالات وفاة”.

فيما سجلت الوزارة امس السبت، 1234 اصابة و11 حالك وفاة و3668 حالة شفاء.

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