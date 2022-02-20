ميناء الفاو بعد 3 سنوات يدخل قائمة “الأكبر في العالم”!

2022/02/20 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

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في اطار الجولات الميدانية التي يجريها وزير النقل ناصر الشبلي الى مشروع ميناء الفاو الكبير ..



اكد الشبلي في تصريح للتغيير ان الميناء عند اكتماله سيحقق منافع اقتصادية كثيرة وسيكون من أكبر الموانئ في العالم نظرا لما يمثله هذا المشروع العملاق من أهمية اقتصادية كبيرة للبلد.

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