الصحة تعد خطة للاسناد الطبي الطارئ لمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم ( عليه السلام )

2022/02/20 | 16:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، اعداد خطة للاسناد الطبي الطارئ لمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم ( عليه السلام ) لتقديم خدمات طبية للزائرين.وقال مدير مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في وزارة الصحة الدكتور فاضل عكلة الربيعي، في بيان: إن “الوزارة اعدت خطة طبية طارئة من خلال التنسيق مع قيادة عمليات بغداد وغرف […]

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