معارضون سوريون يرفضون تطبيع دول عربية مع الأسد: سنواصل العمل على إسقاط النظام

2022/02/20 | 16:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم معارضون سوريون، الأحد، "المنتدى السوري الدولي"، في مدينة إسطنبول التركية، بعنوان "لا للتطبيع مع الأسد"، لتأكيد رفضهم لتطورات علاقات بعض الدول العربية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتطبيع العلاقات.

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