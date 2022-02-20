14 الف سيارة بانتاج عراقي تطرح الى الشارع سنويًا بالاضافة الى المستورد.. 2% من نسبة النمو بعدد العجلات تصنع داخل العراق

2022/02/20 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بينما اعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات وهي احدى شركات وزارة الصناعة عن مباشرتها بانتاج سيارات بايك الصينية بمواصفات عالية، تحدثت عن انتاج نحو 38 سيارة يوميا من نوعيات بيجو وسايبا، ليكشف هذا التصريح عن ان نحو 14 الف سيارة تطرح الى الشارع سنويًا في العراق بانتاج محلي فضلا عن الاعداد التي يتم استيرادها.

وقالَ مُدير مصنع السيارات والمُعدات التخصصية ناهض رشيد الصالحي في بيان إن “سيارات (بايك) الجديدة تحمل مُواصفات حديثة ومجهزة بشروط السلامة والأمان كافة وخاضعة لعمليات الفحص والسيطرة النوعية، وتشهد طلباً ورغبةً في السوق العراقي وإقبالاً من المُواطنين”، مبيناً أن “كوادر الشركة من المُهندسين والفنيين أنجزت وبجهود ذاتية تجميع وإنتاج الدُفعة الأولى البالغة (120) سيارة منها ( 80 ) سيارة جاهزة و (40) سيارة أخرى في طور الفحص”.

وأضاف، أن “العمل مُستمر لتجميع وإنتاج الدُفعة الثانية البالغة (120) سيارة، وستكون الدفعات الأخرى بالاعتماد على إمكانيات كوادر الشركة من ذوي الخبرة والمدربين على تجميع مختلف أنواع السيارات”، مُوضحاً أنَ “خط تجميع وإنتاج السيارات يتكون من (30) محطة تجميعية و (6) محطات فحص رئيسة من قِبل فاحصين مُختصين ومُدربين على هذا العمل”.

وأكد الصالحي أنَ “سيارات بايك الجديدة تعمل بمُحركات ذات كفاءة عالية وإن مُواصفات المُحرك وصندوق السُرعة (الكير) تُشابه مُواصفات مُحرك سيارات ميتسوبيشي اليابانية”، لافتاً الى “طرح السيارات للبيع بسعر مُناسب نقداً من خِلال فروع الشركة التسويقية وفروع الشركة المُستثمرة وبالتقسيط عِبرَ مصرفي الرافدين والرشيد مع منح ضمان لمُدة عام لصيانة السيارة وتصليحها لخلل فني أو تصنيعي عِبرَ ورش الصيانة التابعة للشركة في مُحافظات بغداد وكربلاء المُقدسة والنجف الأشرف والبصرة”.

وأشار إلى “استمرار الشركة بإنتاج سيارات بيجو وسايبا بمُواصفات حديثة وبواقع (20) سيارة بيجو و (18) سيارة سايبا يومياً ومطروحة للبيع بأسعار مُناسبة: نقداً، أو بالتقسيط مع منح ضمان لمدة عام”.

وبذلك فأن قرابة 14 الف سيارة سنويًا تطرح الى الشارع فضلا عما يتم استيراده من سيارات وسط ماتعانيه الشوارع العراقية من زخم كبير بعدد السيارات حتى تجاوز عدد السيارات في العراق الـ7 ملايين سيارة بحسب وزارة التخطيط، مرجحة ارتفاع العدد الى 15 مليون سيارة في عام 2035.

وبذلك يعني ان نسبة نمو عدد السيارات في العراق يبلغ مليون سيارة كل عامين، او 500 الف سيارة سنويًا، مايشير الى ان ماينتج داخل العراق من عجلات والبالغة نحو 14 الف عجلة، يمثل 2% من نسبة النمو السنوية بعدد السيارات.

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